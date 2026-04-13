PRATO - IL PD PUNTA SU BIFFONI. DI SANZO: “SCELTA UNITARIA”

Alla fine il dado è stato tratto. Dopo settimane di confronti, anche accesi, il Partito Democratico ha scelto il candidato sindaco che correrà alla guida della coalizione del campo largo alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Tocca di nuovo a Matteo Biffoni, già sindaco per due mandati e attuale consigliere regionale dopo essere stato eletto con il record assoluto di preferenze in Toscana. A chiudere una telenovela che andava avanti da giorni – con l’annuncio rinviato di volta in volta – è stato il segretario reggente Christian Di Sanzo che domani farà il nome di Biffoni alla Direzione del partito.

Adesso inizierà subito il confronto con le altre forze del campo largo. I tempi sono strettissimi: entro il 25 aprile dovranno essere messe a punto le liste con i candidati e raccolte le firme necessarie dei sottoscrittori. Una vera e proprio corsa contro il tempo.

Con Biffoni salgono così a cinque i candidati in lizza per la poltrona di sindaco. Gli altri sono: Enrico Zanieri (Unità Popolare), Mario Adinolfi (Popolo della Famiglia), Claudio Belgiorno (Lista civica) e Jonathan Targetti (L’alternativa c’è). Manca ancora quello del centrodestra ma, probabilmente, la scelta di Biffoni da parte del Pd potrebbe accelerare anche quella del campo avverso.