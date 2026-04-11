FIRENZE - Voglia di fare impresa cercasi, a Firenze arriva Future week

Future Week, il format nazionale dedicato all’innovazione, alla tecnologia e ai nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale, sbarca a Firenze. Il 16 aprile porte aperte a ingresso gratuito alla Camera di commercio per conoscere da vicino servizi digitali, sostenibilità e tecnologie per la qualità della vita urbana; ricerca e innovazione nei processi produttivi declinati in quattro aree tematiche. L’iniziativa, è stata fortemente voluta dal Comune di Firenze

Future week punta a stimolare il desiderio di fare impresa e di innovare per essere più competitivi. I dati purtroppo non sono buoni. Secondo l’ufficio studi della camera di commercio, negli ultimi dieci anni a Firenze le imprese aperte da under 35 sono diminuite del 30% e 4 su 10 chiudono i battenti al terzo anno di vita.

Non bene anche il fronte innovazione. Le imprese iscritte al registro delle start-up innovative sono in calo: a Firenze sono solo 174, il 7% in meno del 2024, quasi il doppio della riduzione nazionale -3,8, che oggi conta 11.736 imprese. Si difende la toscana con un calo dello 0,8. In buona sostanza, c’è molto da fare per far tornare la voglia di fare impresa e con un’impronta innovativa