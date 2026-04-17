QUARRATA (PT) - BANCA ALTA TOSCANA CHIUDE BILANCIO CON UTILE DI 16 MILIONI

Banca Alta Toscana chiude il bilancio 2025 con un utile netto di 16 milioni di euro, confermando un trend che vede una crescita complessiva superiore ai 65 milioni nel quadriennio. Il risultato sarà sottoposto all’approvazione dei soci il prossimo 26 aprile. La solidità dell’istituto, che conta 11mila soci e 50mila clienti, è attestata – è stato spiegato in conferenza stampa – da un patrimonio di 155 milioni di euro e da indici di eccellenza: il Cet 1 si attesta al 27,39% e il Total capital ratio al 27,95%. Nel 2025 sono stati erogati 195 milioni di nuovo credito a famiglie e imprese, con una raccolta complessiva che supera i 2 miliardi (+3,9%). Gli impieghi lordi raggiungono gli 895,1 milioni (+1,53%), nonostante le operazioni di cessione dei crediti deteriorati (Npe). La qualità dell’attivo resta ai vertici del sistema: il tasso di deteriorati lordi è al 2,02%, con un Texas index netto all’1,6% e coperture all’86,76%. “Fare utili per una Bcc significa accrescere la sicurezza dei risparmi e reinvestire risorse nella comunità”, ha dichiarato il presidente Alberto Vasco Banci, sottolineando anche i 375.000 euro devoluti in beneficenza. Il direttore generale Tiziano Caporali ha evidenziato come l’efficienza organizzativa e l’innovazione abbiano permesso di rispondere ai bisogni del territorio in un contesto internazionale incerto: “Lavoriamo – ha spiegato Caporali – per il bene comune, unendo le forze con enti e associazioni locali nel segno della tradizione”.