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Scandicci - La salvaguardia del Made In passa dall’Its Mita Academy

Redazione
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La giornata nazionale del Made in Italy che si celebra domani, passa necessariamente dal Mita Academy di Scandicci che oggi ha ospitato una sorta di anteprima. L’Istituto Tecnologico Superiore professionalizzante che trasforma il sogno di lavorare nel mondo della moda in realta` concreta, è parte integrante dell’organizzazione della due giorni dedicata agli scenari internazionali, competenze e nuovi progetti per la manifattura italiana che qui in Toscana ha una delle sue colonne.
500 studenti divisi in 18 corsi attivi distribuiti nelle sedi tra Firenze e Prato, Mita Academy presenta altissime percentuali di assunzione per i suoi diplomati grazie a uno strettissimo rapporto con le aziende della moda che ne sono partner. Ci si accede dopo il diploma o anche dopo l’università con cui la collaborazione è sempre più stretta.
E tra i banchi spunta anche un docente d’eccezione per chi sta imparando a realizzare borse in pelle, Guccio Gucci.
Oggi ha fatto visita alla sede centrale di Scandicci l’assessora regionale Alessandra Nardini. Grazie all’impegno della Regione gli its toscani sono passati da 7 a 10. Per il prossimo anno saranno investiti 17 milioni di euro.

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