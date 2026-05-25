Cronaca

PRATO - Tentativo di furto bis al Compro Oro ma i ladri non riescono a smurare la cassaforte

Dopo quello fallito a febbraio i malviventi sono tornati a colpire in via Catani usando un divaricatore per aprire la serranda. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il titolare: "Non credevo Prato fosse messa così male a sicurezza"
Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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A tre mesi di distanza dal precedente tentativo di furto, i ladri sono tornati a colpire il negozio Toscoro Compro Oro, in via Giuseppe Catani 9. Anche stavolta, però, come era successo allora, il colpo non è riuscito ma i danni sono stati ingenti. Se la notte del 25 febbraio la banda aveva utilizzato un’auto come ariete per sfondare la saracinesca e la vetrina, stanotte 25 maggio i ladri hanno cambiato tecnica e usato un divaricatore di quelli in uso ai vigili del fuoco per aprire la serranda. Proprio nei giorni scorsi il sindacato Fns Cisl aveva lanciato l’allarme per i tanti furti di attrezzatura che vengono fatti nelle caserme toscane dei vigili del fuoco, uno dei quali lo scorso agosto avvenuto anche in via Paronese.

I ladri erano in tre: due entrati nel negozio, uno rimasto a fare da palo. Avevano torce frontali, come si vede dai video delle telecamere di sicurezza, e hanno cercato di smurare la cassaforte, senza però riuscirci. “Per fortuna è fissata bene” dice il titolare Alfonso Ceccarelli, che ha già un’attività analoga a Pistoia e una a Montecatini e da poco ha aperto anche a Prato. “I danni però sono ingenti – prosegue -. Onestamente non credevo che Prato fosse messa così male per quanto riguarda la sicurezza”.

Ceccarelli ha poi presentato denuncia ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori del colpo. Non è escluso che siano gli stessi di febbraio.

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