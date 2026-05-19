Cronaca

SIENA - DIGOS DENUNCIA 13 MINORI PER APOLOGIA FASCISMO E ODIO RAZZIALE

Redazione
Redazione
LIVE

La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel Senese.

Articoli correlati

TOSCANA - PEDOPORNOGRAFIA ONLINE: SEI ARRESTI E DUE...

FIRENZE - ANCORA UNA NOTTE DI SPACCATE CON...

PISA - OPERAZIONE ANTIDROGA, 5 ARRESTI E CLIENTI...

FIRENZE - FURTO CON SPACCATA ALL’ENOTECA MAGO BALDUCCI

PRATO - MAXI GIRO DI MONETE FALSE DA...

PRATO - Telefonini e droga: nuovi sequestri alla...

PISTOIA - CANDEGGINA NEL CAFFÈ, MOGLIE VOLEVA SEPARARSI

PRATO - Sequestrano e torturano un migrante per...

PRATO - Il video dell’aggressione e accoltellamento del...

PISTOIA - AVVELENA MOGLIE CON LA CANDEGGINA: ARRESTATO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia