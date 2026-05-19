FIRENZE - ANCORA UNA NOTTE DI SPACCATE CON TOMBINO .”POCHI SPICCIOLI PER COMPRARE IL CRACK”

Ancora una notte di spaccate a Firenze, con due attività finite nel mirino dei ladri tra il centro storico e la zona di Borgo La Croce. A farne le spese stavolta è stata anche la nota pizzeria Gusta Pizza, locale in piazza Santo Spirito dei fratelli Maruca, già colpiti appena ventiquattro ore prima nell’altra pizzeria di piazza Gavinana. ” Noi siamo assicurati _ dice Pasquale Maruca-ma il danno è per i cittadini e la loro sicurezza. E’ un problema sociale. Queste sono spaccate per droga, per il crack”. Ma quella appena trascorsa è stata una notte difficile anche in un’altra zona della città. Sempre con la tecnica del tombino è stata infatti presa di mira una farmacia in Borgo La Croce. Anche in questo caso i ladri hanno infranto la porta a vetri dell’ingresso. Cresce la preoccupazione dei commercianti e anche della sindaca Sara Funaro che lancia ancora una volta un messaggio a Roma: “non è più tempo di aspettare, noi abbiamo bisogno di risposte ora sul territorio: abbiamo bisogno di avere pattuglie la notte che presidino il nostro territorio”.Se guardiamo le richieste che abbiamo fatto come Anci, noi abbiamo detto che abbiamo bisogno di avere almeno una pattuglia ogni 25.000 abitanti – ha aggiunto – Nella nostra città siamo ben lontani da questi numeri, non siamo neanche a un terzo rispetto a quello che dovremmo avere