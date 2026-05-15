Cronaca

PRATO - Telefonini e droga: nuovi sequestri alla Dogaia. Il procuratore: “Dal 2024 a oggi trovati 72 apparecchi e circa tre chili di stupefacente”

Ordinata una maxi perquisizione dopo quelle di giugno e novembre dello scorso anno. I cellulari sono stati trovati nascosti nei reparti di Alta e di Media sicurezza. Emersa anche l'aggressione a un detenuto che non ha voluto portare droga al rientro da un permesso premio
Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
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Ancora telefonini e droga al carcere di Prato. E’ quanto è stato trovato e sequestrato nel corso dell’ultima perquisizione che ha interessato tutta l’area Alta sicurezza e Media sicurezza e le parti esterne. Una perquisizione massiva come quelle di giugno e novembre dello scorso anno che portarono alla scoperta di apparecchi telefonici, sim e quantità di sostanze stupefacenti nella disponibilità di detenuti anche di alto profilo criminale. A darne notizia è oggi, venerdì 15 maggio, il procuratore, Luca Tescaroli, che riferisce anche di un detenuto marocchino aggredito e sfregiato al volto da un connazionale come punizione per essersi rifiutato di portare droga al rientro da un permesso premio.
Cinque i telefoni cellulari trovati insieme a due etti e mezzo di droga. Un apparecchio è stato sequestrato nella nona sezione Alta sicurezza, trovato all’interno di una cartellina portadocumenti; un altro, invece, è stato trovato nascosto in una pantofola, nella decima sezione della stessa area; nella prima sezione dell’area Media sicurezza è stato trovato un microtelefono insieme a 30 grammi di hashish, tutto inserito in una confezione di succo di frutta. Infine, all’esterno del muro di cinta, trovati due plichi contenenti due telefonini (solo uno con scheda sim), due etti di hashish e 11 grammi di cocaina.
Il bilancio del procuratore parla di 72 telefonini sequestrati da settembre 2024 a oggi insieme a circa tre chili di droga tra cannabinoidi, cocaina, eroina e ecstasy. Non solo: individuata anche la presenza di dispositivi per collegarsi alla rete internet consentendo ai detenuti di gestire profili social e così facendo di entrare in contatto con l’esterno.

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