PISTOIA - AVVELENA MOGLIE CON LA CANDEGGINA: ARRESTATO 55ENNE

Un operaio pistoiese di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri con L’accusa di lesioni gravissime ai danni della moglie. L’uomo, prelevato dai militari direttamente dal proprio posto di lavoro, si trova ora recluso nel carcere di Santa Caterina in Brana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato da La Nazione, il tentativo di avvelenamento risalirebbe alla mattina di sabato 9 maggio, all’interno dell’abitazione familiare. L’uomo avrebbe sciolto della candeggina nella tazza di caffè della consorte. La donna, madre di due figli, ha accusato un malore immediato subito dopo la consumazione, venendo prontamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Jacopo, dove risulta tuttora ricoverata in osservazione. L’arresto è scattato ieri mattina al termine di un’indagine lampo diretta dalla Procura di Pistoia. I militari dell’Arma avrebbero monitorato gli spostamenti del sospettato per giorni prima di intervenire. Resta ancora da chiarire l’esatto movente.