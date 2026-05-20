TOSCANA - FLOTILLA: TRA GLI ARRESTATI ANCHE BUNDU (TOSCANA ROSSA) E SALVETTI (EX GKN)

Ci sono anche Antonella Bundu, già candidata alla presidenza nelle ultime regionali per Toscana Rossa, e Dario salvetti, volto simbolo alla guida del Collettivo ex GKN, tra i 29 italiani fermati dal Governo di Israele perchè a bordo della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni umanitarie dirette verso Gaza. E’ stato il Collettivo di fabbrica Lavoratori ex GKN a diffondere il video degli arresti. Gli attivisti sono fatti inginocchiare con la testa tra le gambe, si riconosce chiaramente Antonella Bundu ammanettata e trascinata a forza. Tra gli arrestati anche due cittadini livornesi, fa sapere in una nota la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia eletta sulla costa toscana che sta seguendo la vicenda. “La Farnesina – aggiunge – mi ha assicurato che l’interlocuzione con le autorità competenti è continua, affinché i nostri connazionali possano essere imbarcati quanto prima sui voli disponibili e rimpatriati”. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha già scritto al prefetto Giancarlo Dionisi e al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere che il Governo si attivi per la loro protezione e il loro rimpatrio. Stessa richiesta arrivata per i toscani coinvolti da vari esponenti politici e non solo. Tra questi il segretario regionale del PD . “Non possono essere trattati come criminali donne e uomini che hanno scelto di portare aiuti e attenzione internazionale su una popolazione stremata” sottolinea Emiliano Fossi in una nota. ““Quello che sta succedendo è grave e inaccettabile” gli fa eco la sindaca di Firenze Sara Funaro, anche lei già in contatto con Tajani. L’ultimo video reportage dalla Flotilla lo ha pubblicato ieri sui social Dario Salvetti poco prima dell’abbordaggio. “Siamo tra le ultime 10 barche rimaste della Flotilla, racconta, ora tocca a noi”