Cronaca

LARCIANO (PT) - Shock settico, neonata di due giorni muore in ospedale

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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Una neonata di due giorni è morta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era arrivata il 28 maggio scorso già in shock settico. Da quanto spiega il Tirreno, che ha dato notizia del decesso, la piccola è nata di otto mesi all’ospedale di Empoli: stando bene era stata dimessa insieme alla madre ma una volta a casa, a Larciano (Pistoia) entrambe avrebbero accusato la febbre. Giovedì mattina è stata pertanto portata per accertamenti al Meyer. I medici della terapia intensiva neonatale, secondo quanto spiegato, hanno tentato di fare tutto il possibile, ma purtroppo senza risultati. Sono ancora in corso approfondimenti per stabilire con esattezza la natura dell’infezione che ha colpito la piccola.

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