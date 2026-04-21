PISTOIA - TRUFFE AD ANZIANI A PISTOIA, UN ARRESTATO E UN DENUNCIATO

La squadra mobile di Pistoia ha sventato due truffe ai danni di altrettanti anziani. Nel primo caso, un 19enne è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata. Il giovane, spacciandosi per delegato del tribunale, aveva convinto una donna 88enne a consegnare oro e contanti per un valore di 25 mila euro, adducendo la necessità di una perquisizione urgente. Intercettato dagli agenti mentre usciva dall’abitazione, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva – subito restituita alla vittima – e di un biglietto del treno Napoli-Firenze. L’uomo, di origini tunisine, irregolare sul territorio e proveniente dall’hinterland napoletano, si trova ora in carcere in attesa di convalida. In un secondo episodio, avvenuto in zona Fornaci, un 54enne è stato denunciato in stato di libertà per tentata truffa. L’uomo, napoletano, con precedenti, aveva provato a raggirare un residente simulando telefonicamente un provvedimento giudiziario a carico della sua auto; il cittadino, insospettito, ha però allertato il 112, permettendo alla polizia di individuare e bloccare l’uomo durante la fuga. Nei confronti di entrambi i soggetti, il questore di Pistoia ha emesso il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune rispettivamente per tre e quattro anni.