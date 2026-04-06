Cronaca

PISTOIA - INCENDIO BOSCHIVO TRA LE PROVINCE DI BOLOGNA E PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Ha superato i 40 ettari di bosco bruciati il bilancio dell’incendio che si è sviluppato ieri sull’Appennino Bolognese.
Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento. Il rogo, alimentato dalla morfologia del terreno, sta interessando una zona impervia, molte aree del fronte del fuoco sono raggiungibili esclusivamente con i mezzi aerei: sono impegnati sul posto tre Canadair della flotta aerea nazionale e un elicottero del Reparto Volo di Bologna. A terra, le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare lungo il perimetro accessibile.
L’incendio interessa il comune di Alto Reno Terme, ma anche una porzione del comune di Pistoia. Al momento le fiamme non minacciano centri abitati, ma si registrano numerosi disagi, anche per la viabilità, in vari paesi

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