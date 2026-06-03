Cronaca

LUCCA - PICCHIATO DA UN MINORENNE, RISCHIA DI PERDERE UN OCCHIO

Rachele Campi
Rachele Campi
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Sarebbe stato colpito con un casco al volto e adesso rischia di perdere un occhio è accaduto venerdì sera a Lucca. Un 42enne ha richiamato alcuni ragazzini che scorrazzavano in motorino sotto casa sua. Il presunto aggressore è uno studente di 16 anni e sabato è stato accompagnato in questura insieme alla madre. Dalla Questura agli atti sono stati trasmessi alla procura dei minori di Firenze che al momento non ha preso alcun provvedimento verso il giovane. Per quanto riguarda le condizioni della Vittima è stata dimessa ma il percorso di recupero si annuncia lungo. Le fratture vanno dall’orbita dell’occhio allo zigomo, passando per il naso fino all’attaccatura della mandibola. Resta per violenza subita sproporzionata rispetto a quanto è accaduto la moglie del 42 N ha affermato che il marito aveva davanti a sé un ragazzo ma che è convinto che ad averlo colpito sia stato un altro arrivato lateralmente. Mio marito era uscito perché la situazione era diventata esasperante per tutti coloro che abitano nel palazzo, ma nessuno immaginava che sarebbe finita così.

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