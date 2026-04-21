FIRENZE - DROGA DA SPAGNA E MAROCCO: 21 ORDINANZE CAUTELARI

Tredici persone in carcere, sei ai domiciliari, obbligo di dimora per altre due. Sono 21 in tutto le misure cautelari notificate stamani dalla Squadra mobile di Firenze nei confronti di altrettanti indagati ritenuti partecipi di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Le indagini sono partite a marzo 2023 quando due ispettori della sezione antidroga arrestarono in flagranza di reato un uomo residente in Spagna, trovato in possesso di 55 chili di hashish nascosti nella tappezzeria e nella carrozzeria di un’auto. I successivi accertamenti consentirono di risalire alla rete di spacciatori a cui il carico di droga era destinato: una rete attiva a Firenze e operativa in buona parte dell’hinterland. Hashish ma anche cocaina: droga importata da Spagna e Marocco, stoccata a Firenze, poi distribuita ad acquirenti all’ingrosso e infine a spacciatori al dettaglio. Le indagini della polizia hanno ricostruito i movimenti delle due persone ritenute a capo dell’organizzazione: una si occupava di trasportare la droga dal nord Italia a Firenze, l’altra di custodirla in un appartamento situato nella periferia nord della città. L’operazione antidroga ha impegnato diversi commissariati da Empoli a Sesto Fiorentino, da Rifredi a San Giovanni, oltre al reparto prevenzione crimine Toscana, al reparto cinofili della questura e alle Squadre mobili di Reggio Emilia e di Pistoia. Nel corso delle indagini sono state arrestate quattro persone in flagranza di reato e sequestrati oltre 230 chili di hashish.