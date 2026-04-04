PISTOIA - SMANTELLATA RETE DI SPACCIO TRA PISTOIA E FIRENZE

Cinque misure cautelari e un sequestro preventivo da 94 mila euro: è il bilancio dell’operazione “Good Guys” condotta dalla Squadra Mobile di Pistoia contro il traffico di stupefacenti. Stamani gli agenti hanno eseguito i provvedimenti emessi dal GIP su richiesta della Procura nei confronti di cinque indagati, italiani e un moldavo tra i 21 e i 31 anni. Per tre di loro è scattato l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne, mentre altri due sono sottoposti all’obbligo di firma. L’indagine, sviluppata tra gennaio e ottobre 2025, ha svelato una fitta rete di spaccio di cocaina e hashish attiva nelle province di Pistoia, Prato e Firenze. L’attività investigativa ha preso le mosse da un arresto in flagranza avvenuto a inizio anno, quando un giovane fu trovato con oltre un etto di droga e un cellulare. Proprio l’analisi forense degli smartphone e i successivi pedinamenti hanno permesso agli inquirenti di ricostruire i contatti tra i pusher. Nel corso dell’inchiesta, a maggio 2025, era già scattato un ulteriore arresto per il possesso di un chilo di hashish. Oltre alle misure personali, il tribunale ha disposto il sequestro di denaro e beni per un valore equivalente al presunto profitto dell’attività illecita documentata tra il 2023 e il 2025.