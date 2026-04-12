SIENA - INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI CANTIERI: 11 ARRESTI IN TOSCANA

Undici arresti nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Firenze su presunte intimidazioni nei cantieri per imporre la rinegoziazione dei costi dei subappalti. Sette persone sono finite in carcere e quattro ai domiciliari: tutti gli indagati, originari della Campania, sono accusati a vario titolo di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, oltre che di minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata.

L’indagine, denominata “Operazione Contractus” e avviata nell’aprile 2025 dai carabinieri di Siena con il supporto del Nil e della Guardia di finanza, avrebbe documentato — secondo la procura — un tentativo sistematico e violento di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano. Gli arresti sono stati eseguiti con il supporto dei militari delle province di Napoli, Caserta, Prato, Firenze e Udine.

Nel corso dell’operazione sono state effettuate perquisizioni anche nella sede legale della società P.R. Appalti, srl con sede formale in Campania ma attiva in cantieri pubblici e privati del Centro Italia, compresi lavori finanziati con fondi Pnrr. Secondo gli inquirenti, l’impresa sarebbe stata utilizzata come “paravento” per esercitare pressioni su altre ditte e imporre modifiche contrattuali.

In particolare, le aziende appaltanti sarebbero state costrette, attraverso minacce e atti intimidatori, a trasformare contratti “a corpo” o “a misura” in contratti “a ore”, consentendo così l’aumento fittizio dei costi con la registrazione di manodopera e ore di lavoro mai effettuate. In caso di rifiuto, sarebbero scattate ulteriori pressioni fino all’occupazione dei cantieri.

La procura evidenzia inoltre la “caratura criminale” degli indagati: alcuni sarebbero collegati allo storico clan Moccia di Afragola. In un’intercettazione, il principale indagato avrebbe richiamato esplicitamente la forza del gruppo: «Se mi arrestano… stanno altri mille soldati che rispondono ai miei ordini».