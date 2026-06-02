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PRATO - 2 GIUGNO, 80 ANNI DI REPUBBLICA: A PRATO PROTAGONISTI I GIOVANI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Per le sue celebrazioni del 2 giugno Prato, in Piazza delle carceri, ha scelto di dare particolare spazio ai giovani. Sono stati loro a distendere e consegnare il Tricolore per il tradizionale alzabandiera. e a leggere il messaggio del presidente della Repubblica. A loro si è rivolta anche la prefetta Michela La Iacona. «Con i ragazzi ormai c’è una grande amicizia istituzionale – ha detto – e nutro nei loro confronti una grandissima speranza e fiducia. Rivolgiamo a loro le nostre attenzioni, affianchiamoli nel loro cammino, facciamo rivivere la Repubblica nelle loro idee e facciamola camminare sulle loro gambe. Sono certa che sapranno rinsaldare con passione l’orgoglio democratico e il senso profondo di appartenenza a una comunità unita e libera, diventando protagonisti coraggiosi di un futuro migliore». La celebrazione ha rappresentato anche la prima uscita pubblica del neoeletto sindaco Matteo Biffoni dopo la recente tornata amministrativa. Nel corso della manifestazione è stata inoltre consegnata la medaglia d’oro di vittima del terrorismo, concessa dal presidente della Repubblica al primo capitano maggiore dell’Esercito italiano Massimiliano Clementini, gravemente ferito nell’attentato avvenuto a Kabul il 5 maggio 2006.

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