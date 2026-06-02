FIRENZE - 80 ANNI DEL VOTO ALLE DONNE: UN PRATO DI CAPPELLI IN PIAZZA DUOMO

Un grande prato verde punteggiato da centinaia di cappelli di paglia ha trasformato oggi piazza Duomo, davanti alla sede della presidenza della Regione Toscana. E’ l’iniziativa ‘Tanto di Cappello’, promossa nell’ambito de La Toscana delle Donne, con cui la Regione ha celebrato l’80/o anniversario del voto alle donne. L’installazione attraverso uno dei simboli rappresentativi dell’identità toscana: il cappello di paglia fiorentino. L’evento è stato anche l’occasione per celebrare il quarantesimo anniversario del Consorzio Il Cappello di Firenze e per rendere omaggio alle trecciaiole, protagoniste, 130 anni fa, di una delle prime grandi mobilitazioni femminili del lavoro in Toscana” ha ricordato Giani – “Ebbero un ruolo fondamentale nella storia sociale e politica della nostra regione. La loro mobilitazione contribuì a cambiare il clima della Firenze di fine Ottocento e rappresentò uno dei primi esempi di partecipazione femminile organizzata alla vita pubblica. Sempre oggi Palazzo Strozzi Sacrati ha aperto le porte ai visitatori con la mostra fotografica ‘In marcia per la Libertà’, realizzata in collaborazione con l’Archivio storico Foto Locchi.