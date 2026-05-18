SIENA - ATLETA DENUNCIA VIOLENZA: ASSOLTI DUE SCHERMIDORI

Assolti dall’accusa di violenza sessuale di gruppo. Assolti perché il fatto non sussiste Lapo Pucci e Emanuele Nardella, due nomi della scherma azzurra finiti sul banco degli imputati dopo la denuncia di Fernanda Herrera, schermitrice messicana, che raccontò di essere stata abusata dopo una serata a base di hashish e alcol. Era agosto 2023. Uno stupro, secondo il racconto dell’atleta, allora 17enne, consumato in albergo durante il raduno internazionale di Chianciano Terme.

Oggi a Siena, il processo, celebrato a porte chiuse perché con rito abbreviato, è arrivato a sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto condanne a 5 anni e 4 mesi per tutti e due gli imputati.

I giovani schermidori, radiati da Federscherma e ammessi alla giustizia riparativa, hanno sempre respinto le accuse. Oggi non erano in aula ad ascoltare la sentenza. Per il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Siena non fu stupro. Fernanda Herrera continuerà a chiedere giustizia. Domani è attesa a Lima per la Coppa del mondo di scherma under 20.