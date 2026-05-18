PRATO - C’è la data per l’udienza preliminare per Bugetti e Matteini Bresci: il 2 luglio compariranno davanti al gup

E’ stata fissata il prossimo 2 luglio a Firenze l’udienza preliminare che vedrà comparire davanti al gup l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti e l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, coinvolti nell’inchiesta della procura antimafia di Firenze che lo scorso giugno ha portato alle dimissioni della sindaca accusata di corruzione e al commissariamento del Comune. Le indagini, condotte dai sostituti della Dda Lorenzo Gestri, Lorenzo Boscagli e Antonino Nastasi ipotizzano la corruzione di Bugetti da parte dell’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, già arrestato e condannato per lo stesso reato in una inchiesta della primavera 2024 che ha messo nei guai l’ex comandante della Compagnia dei carabinieri di Prato, Sergio Turini, anche lui messo agli arresti e anche lui condannato.

La procura antimafia, nelle sue carte, aveva definito Ilaria Bugetti “un pubblico ufficiale compromesso e ricattabile”, e quello con l’amico imprenditore Matteini Bresci “un rapporto patologico”. Al centro dell’indagine anche il rapporto di lavoro tra Bugetti e una società collegata alla galassia del big del tessile e di Confindustria.

Rischiano il processo anche il presidente del Consorzio Progetto Acqua, Alessio Bitozzi, ed Enrico Cini, amministratore unico della Broker techno, srl collegata al Gruppo Colle di cui Matteini Bresci era amministratore delegato e presso la quale Bugetti risulta assunta part time dal 2016.