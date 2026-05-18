FIRENZE - MONOPATTINI: DOPO IL CASCO ORA OBBLIGATORIA ANCHE LA TARGA

Sono già fioccate le prime multe con un incremento di controlli a Firenze da parte della Polizia Municipale per i Monopattini sprovvisti di targa. E’ scattato infatti il 17 maggio l’obbligo per tutti i mezzi ad avere un adesivo con il codice alfanumerico, collegato al proprietario, da esporre sul veicolo. Non è previsto per ora il sequestro del mezzo e per andare incontro alle difficoltà degli utenti soprattutto in questo primo periodo, il Ministero delle infrastrutture ha chiarito che sarà sufficiente mostrare la ricevuta della richiesta (da fare sul portale dell’automobilista al costo di circa 38 euro) o il bollettino con la data fissata per il ritiro della targa. Le multe vanno dai 100 ai 400 euro. E’ stata invece rimandata al 16 luglio l’introduzione dell’obbligo di assicurazione. Tra due mesi sarà obbligatoria anche quella. C’è però un obbligo ormai in vigore da un anno e mezzo e che molti sembrano, più o meno consapevolmente, ignorare: quello del casco che tutti devono indossare quando vanno in monopattino, almeno dal 14 dicembre 2024, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada (oltre ai divieto di portare altre persone o oggetti sul mezzo). E’ stata proprio la difficoltà di far rispettare questa norma che ha spinto il Comune di Firenze, unico in Italia, a bandire i monopattini in sharing dallo scorso 1 aprile. Difficoltà che evidentemente sussistono anche per i monopattini privati. Nel 2024 (quando l’obbligo era solo per i minorenni) le violazioni per mancanza di casco sono state 20 secondo Palazzo Vecchio. Nel 2025, con l’obbligo esteso a tutti, 260. Comunque insufficienti per far arrivare il messaggio, visti i pochi caschi in giro. La multa in questo caso va dai 50 ai 250 euro. Vedremo se con le targhe andrà meglio.