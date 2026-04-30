Attualità

LIVORNO - DIBATTITO “LA SANITA’ PUBBLICA E UNIVERSALE”

Rachele Campi
Rachele Campi
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La sanità pubblica e universale, e’ il titolo del dibattito organizzato dalla Cgil a Livorno. Un incontro con i cittadini per fare il punto sulle diverse problematiche che affliggono il sistema sanitario nazionale. Dopo i numerosi tagli alla sanità prende spazio un altro tema, quello della privatizzazione. Dalla regione Toscana un bilancio poco rassicurante.

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