VERSILIA - ECCIDIO SANT’ANNA DI STAZZEMA, A FEBBRAIO LE MEMORIE FINALI

Rachele Campi
Il 2026 sarà un anno che farà la storia in merito al riconoscimento anche da un punto di vista risarcitorio nei confronti dei familiari delle vittime della strage di Sant’Anna di Stazzema dove furono massacrate 560 persone, fra queste molti bambini. La richiesta di risarcimento arriva a nome di un centinaio di famiglie versiliesi. In ballo 3 cause. Per due di queste le sentenze sono attese per l’estate. La terza avrà tempi più lunghi. Un iter giudiziario che vuole mettere la parola fine al dolore dei familiari delle vittime di crimini di guerra nazi fasciate in Versilia. Complessivamente la cifra è’ pari a 120 milioni. Coinvolte anche la regione Toscana, la provincia di Lucca e i comuni di Stazzema e Camaiore. Un fondo istituito dal Ministero dell’economia e Finanze attualmente c’è ma non è sufficiente a risarcire i familiari. Una data al momento è certa il 20 febbraio, quando i legali depositeranno le memorie finali.

