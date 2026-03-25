CAMI BISENZIO - JOB CONNECTION AI GIGLI

Dopo il successo dello scorso anno al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio torna Job Connection : fino al 28 marzo la seconda edizione dell’appuntamento dedicato a chi cerca e offre lavoro. Permette a chi cerca un’occupazione o vuole cambiare tipo di lavoro e alle aziende alla ricerca di personale, di incontrarsi. Presenti 26 aziende di Firenze, Prato e dell’area metropolitana, tra le quali 5 punti vendita del Centro Commerciale. L’apertura degli stand dalle 10 alle 18 dove , in modo semplice e gratuito, chi cerca un’occupazione potrà valutare le proposte e le aziende potranno trovare i profili da inserire all’interno del proprio team. Ci saranno anche dei seminari a numero chiuso . Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, si terranno due workshop tenuti da ARTI (Centri per l’impiego dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego): uno sull’intelligenza artificiale e intelligenza umana e l’altro sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro.

I seminari, che saranno a numero chiuso (8/10 posti ciascuno) si terranno ogni giorno con i seguenti orari: alle 14,30 – 15,30 Direzione Futuro: IA e intelligenza umana per la ricerca di lavoro. È rivolto ai diplomati, laureati e under 35 del territorio, per presentare e approfondire le opportunità di lavoro e formazione disponibili alla luce delle innovazioni tecnologiche e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, compreso l’utilizzo di AppLi il nuovo assistente virtuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alle 16 -17,00 Tecniche di ricerca attiva di lavoro e personal branding. È rivolto a coloro che sono alla ricerca di opportunità formative e professionali e che vogliono approfondire le novità e i servizi dei Centri per l’impiego, compreso l’utilizzo di AppLi il nuovo assistente virtuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che grazie all’intelligenza artificiale ti accompagna in ogni fase del tuo percorso professionale.

La seconda edizione di Job Connection è organizzata dal Centro Commerciale I Gigli e conferma i patrocini che ha ricevuto lo scorso anno di: Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano.

Oggi 24 marzo si è tenuta l’inaugurazione alla presenza della direttrice del Centro commerciale I Gigli Saviola Chesi, il Senior marketing manager di Eurocommercial, società proprietaria del centro commerciale I Gigli Stefano De Robertis, l’assessore del Comune di Calenzano Marco Venturini, l’assessore del Comune di Campi Bisenzio Daniele Matteini e Monica Becattelli Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato (Centri per l’impiego dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego – ARTI).