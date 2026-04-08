FIRENZE - NUOVI TRAM SIRIO A BATTERIA LINEA BAGNO a RIPOLI

Prendono forma i tanto agognati tram Sirio senza fili. Si tratta di 16 nuovi mezzi per la Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli e saranno i primi a batteria, così da poter percorre tratti della tramvia senza né fili, né pali e senza tagliare gli alberi. Dotati di ampie superfici vetrate e tettucci trasparenti avranno un nuovo sistema di climatizzazione, un profilo diverso dagli attuali Sirio «tondeggianti». Realizzati da Hitachi a giugno saranno consegnati i primi due tram Sirio di nuova generazione. Per la La linea 3.2.1 — lunga 7,2 chilometri e con 17 fermate alcuni alberi comunque sono stati abbattuti per fare posto alle fermate — e i tratti con le linea aerea saranno tra Don Minzoni–fermata Matteotti, fermata piazza Piave–fermata Verrazzano, fermata Erbosa–capolinea Bagno a Ripoli. Le vetture Sirio , più lunghe di circa un metro di quelle che servono già la tramvia fiorentina, hanno una velocità massima di 70 km/h, sono lunghi 33,5 metri, offrono 54 posti a sedere e una capienza massima di 278 passeggeri, con il pantografo che si abbassa in corrispondenza delle fermate dalle quali si interrompo i fili e dove entrano in azione le batterie.

I nuovi mezzi sono già in servizio a Torino e i 16 per Firenze arriveranno entro l’anno, mentre altri 14 Sirio arriveranno per la linea piazza della Libertà-Stadio-Rovezzano, che prevede anch’essa lunghi tratti senza fili con alimentazione del tram a batteria, mentre sulla linea 4.2 Piagge-Campi Bisenzio saranno in servizio 8 nuovi tram e per la 4.1, Leopolda-Piagge, sono stati opzionati altri 8 veicoli. Non solo, nel 2024 è stato siglato anche un contratto, valore circa 17 milioni di euro, tra Gest (la società che gestisce la tramvia) e Hitachi Rail per la manutenzione della flotta dei 46 Tram Sirio, attualmente in servizio sulle linee del sistema tramviario fiorentino