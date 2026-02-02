FIRENZE - PLURES ALIA E LA KENNEDY FOUNDATION INSIEME CONTRO I PREGIUDIZI

A Firenze postazioni interrate per i rifiuti, mezzi di raccolta e cestini di alcuni dei principali quartieri cittadini si ‘vestono’ della bandiera dei diritti umani con il messaggio ‘Getta via i pregiudizi’, un invito diretto a liberarsi da stereotipi e discriminazioni. Il progetto è ideato da Rfk Human Rights Italia in collaborazione con Plures Alia e patrocinato dal Comune di Firenze: attualmente coinvolge tre postazioni interrate collocate in via Martelli (dove è stata inaugurata simbolicamente l’iniziativa), via Ghibellina e piazza Stazione e mezzi di servizio. Quanto agli obiettivi di Plures Alia per il 2026: “Ce ne sono molti” di obiettivi per il 2026 – risponde Lorenzo Perra Presidente di Alia Plures – intanto “è finita la rampa di crescita delle tariffe ad esempio, inizieremo a godere dei benefici economici, ma anche ambientali, che magari non sono immediatamente percepiti, ma che si traducono poi in un incremento della raccolta differenziata”.