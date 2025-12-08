MONTECATINI (PT) - REGIONE E SDS INSIEME PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Si è concluso con un evento al Teatro Verdi di Montecatini Terme il primo anno sperimentale del progetto di Attività Fisica Adattata (AFA), promosso dalla Società della Salute della Valdinievole e dalla Regione Toscana.

Il progetto, denominato “AFA e dintorni…”, è basato sulla co-progettazione e ha coinvolto ben dieci enti del Terzo Settore del territorio. L’iniziativa ha realizzato un ricco e variegato calendario di attività lungo tutto il 2025, coinvolgendo centinaia di persone, in particolare le più fragili e della terza età, con attività che spaziano dai corsi di sana alimentazione al ballo di gruppo, dai progetti teatrali all’alfabetizzazione digitale, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e l’adozione di stili di vita sani.

L’obiettivo della Società della Salute è integrare e valorizzare le politiche di invecchiamento attivo già promosse da Regione Toscana e Azienda USL. Il successo della sperimentazione conferma la presenza capillare degli enti locali e l’estrema variabilità dei loro interventi a supporto della comunità.