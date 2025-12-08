Attualità

MONTECATINI (PT) - REGIONE E SDS INSIEME PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Si è concluso con un evento al Teatro Verdi di Montecatini Terme il primo anno sperimentale del progetto di Attività Fisica Adattata (AFA), promosso dalla Società della Salute della Valdinievole e dalla Regione Toscana.
Il progetto, denominato “AFA e dintorni…”, è basato sulla co-progettazione e ha coinvolto ben dieci enti del Terzo Settore del territorio. L’iniziativa ha realizzato un ricco e variegato calendario di attività lungo tutto il 2025, coinvolgendo centinaia di persone, in particolare le più fragili e della terza età, con attività che spaziano dai corsi di sana alimentazione al ballo di gruppo, dai progetti teatrali all’alfabetizzazione digitale, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e l’adozione di stili di vita sani.
L’obiettivo della Società della Salute è integrare e valorizzare le politiche di invecchiamento attivo già promosse da Regione Toscana e Azienda USL. Il successo della sperimentazione conferma la presenza capillare degli enti locali e l’estrema variabilità dei loro interventi a supporto della comunità.

Articoli correlati

TOSCANA - ECCO I COMUNI PIù VIRTUOSI SULLA...

TOSCANA - ALBERO DI NATALE: LA SCELTA GREEN...

FIRENZE - Fiorentina da ultimo posto a minacce...

FIRENZE - ANCHE PAPA LEONE NEL PRESEPE D’AUTORE

firenze - SI ACCENDE IL NATALE: SI ILLUMINA...

PRATO - OSPEDALE: CONCERTO DI WALTER SAVELLI

PISTOIA - CAMPIONATO ITALIANO DI DANZE LATINO AMERICANO

SAN GIMIGNANO (SI) - UN GIARDINO OFFICINALE E...

TOSCANA - REGALI, PER I TOSCANI SPESA IRRINUNCIABILE...

FIRENZE - MERCAFIR: PROSEGUE LA TRANSIZIONE VERDE

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia