TOSCANA - VARIAZIONE DI BILANCIO DA 103 MILIONI PER TERMINARE LE OPERE

Seconda variazione di bilancio da oltre 103 milioni di euro per la Toscana. La delibera ha avuto il via libera dalla giunta lunedì scorso con l’obiettivo di farla approvare dal Consiglio entro fine mese e consente ai comuni di completare le opere di Comuni o della stessa regione. Tra i finanziamenti più consistenti ci sono 20 milioni destinati all’ospedale Cisanello di Pisa, 6,8 milioni destinati alla riqualificazione urbana di Castelnuovo d’Avane (in provincia di Arezzo) dopo i 20 milioni del Pnrr, per ripopolare il borgo. ma anche, ha ricordato il Presidente Giani, “i 5 milioni che mancavano per realizzare il ponte fra Signa e Lastra a Signa” i cui lavori dovrebbero partire entro giugno, i “4 mln per la manutenzione della Fi-Pi-Li (lunedì arriverà in Giunta la delibera su Toscana Strade, la società che dovrà occuparsi della manutenzione e ammodernamento dell’arteria) e i 3 milioni per creare un interscambio fra la ferrovia che passa sopra viale Guidoni e la tramvia”, a Firenze ma anche singoli interventi sui territori, come 1 milione e duecentomila a Sambuca Pistoiese che aveva chiesto alla regione fondi per interventi edilizi sul Comune. Molto critico invece il Portavoce dell’opposizione. “Il presidente Giani continua a dare i numeri sul bilancio senza alcuna programmazione” le parole di Alessandro Tomasi che chiede piuttosto di dirottare più risorse sull’edilizia residenziale pubblica e sulla bonifica dei siti contaminati dal Keu. Sulla FI PI Li si parla ancora di risorse a pioggia, continua, mentre i 20 milioni per il Cisanello, sacrosanti, sono una toppa dell’errore iniziale, quello di coprire i costi con l’alienazione del vecchio presidio del Santa Chiara, salvo poi accorgersi che questa avrebbe potuto forse concretizzarsi solo all’indomani del completamento del nuovo ospedale.