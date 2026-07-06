FIRENZE - FIORENTINA: PRESENTATE LE NUOVE MAGLIE DA GARA

Con il cambio dello sponsor tecnico da Robe di Kappa a Joma (un ritorno) la Fiorentina ha presentato a Firenze le nuove maglie per la stagione 2026/27, una per le gare casalinghe e una da trasferta. La prima segue la tradizione e quindi viola per confermare l’identità del club gigliato, la seconda in bianco come colore predominante e con la scritta Mediacom come sponsor principale.

Alla presentazione per la Fiorentina era presente Francesco Picciotto (nuovo responsabile marketing del club): “La maglia home sarà disponibile negli store dall’8 luglio, mentre l’away dal 13. Siamo molto felici di iniziare questo nuovo percorso insieme a Joma. È stato costruito nel tempo, sono felice di poterlo annunciare oggi”. Presente anche i Alessandro Annibale, responsabile commerciale Joma Italia: “Stiamo pensando insieme al club delle iniziative che sfoceranno con il Centenario di fine agosto, tutto legato ai colori storici del club”.

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione con il ritiro estivo, che prenderà il via il prossimo 10 luglio con le visite mediche dei giocatori, giovedì prossimo alle 14 al Viola Park sarà presentato il nuovo allenatore viola, Fabio Grosso