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PISA - A PECCIOLI RISCOPERTO IL BOSCO DEI FRATI CAPPUCCINI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Prende il via un importante progetto di recupero e valorizzazione del cosiddetto Bosco dei Frati Cappuccini. L’area verde che circonda il convento dei Frati Cappuccini nel comune di Peccioli. Per molti anni, quando i frati erano stabilmente presenti nel convento, il bosco è stato oggetto di cure e manutenzione costante. Oggi, però, la loro presenza si limita alla celebrazione della messa domenicale e questo ha comportato l’impossibilità di proseguire con le attività di gestione che garantivano il buono stato dell’area e qui entra in campo il comune.

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