FIRENZE - AGGREDITO E UCCISO DOPO IL CONCERTO: CONDANNATI GLI IMPUTATI

Fu aggredito e ucciso all’esterno del Mandela Forum, dopo il concerto dei Subsonica. Era l’11 aprile 2024. La vittima, Antonio Morra, 47 anni, residente a Pistoia, sposato e con figli, fu colpito alla testa e morì qualche ora dopo il ricovero in ospedale. A poco più di un anno da quello che è stato qualificato un omicidio preterintenzionale avvenuto al culmine di una discussione, oggi il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Firenze, Fabio Gugliotta, ha condannato i due imputati: Cristian Corvo, 29 anni, fiorentino, e Senad Ibrahimi, 48 anni, italiano di origine kosovara, entrambi operai impegnati nella sistemazione delle attrezzature del concerto. Corvo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi, Ibrahimi a 7 anni e 8 mesi; per entrambi l’accusa aveva chiesto 10 anni di reclusione.

L’aggressione fu ricostruita dalla squadra mobile attraverso le immagini di una telecamera puntata proprio sul punto in cui accadde tutto: la vittima, insieme alla moglie, si trovava sulle scale esterne del Mandela Forum quando, nel corso di una discussione con gli operai, fu colpito alla testa con almeno due cazzotti.

Il giudice ha stabilito anche l’ammontare dei risarcimenti in via provvisionale in attesa della definizione in sede civile: gli imputati dovranno versare 100mila a ciascuno dei figli della vittima, 75mila euro alla moglie e 50mila euro al padre e altrettanti alla madre, tutti costituiti parte civile.