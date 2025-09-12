FIRENZE - AL VIA ARTIGIANATO E PALAZZO AL GIARDINO CORSINI

31 esima edizione di Artigianato e Palazzo fino al 14 settembre al Giardino Corsini a firenze Quest’anno riunisce 100 ingegni creativi selezionati tra Italia ed Europa e ospita una mostra dedicata alla maison Bulgari. Si tratta di ‘Icone da indossare: quando l’accessorio diventa racconto’, una esposizione che propone una selezione nata da un processo manifatturiero meticoloso nel laboratorio Bulgari..

Nell’androne del palazzo la mostra ‘Macro’, curata dall’interior designer Cosimo Bonciani che ha voluto in mostra le opere di tredici artigiani realizzate su grande scala, per un progetto che vuol spingere i creativi oltre la propria comfort zone.

I 100 artigiani protagonisti della rassegna arrivano da Inghilterra, Germania, Francia, Danimarca, Belgio, Russia e Uzbekistan. Tra i progetti anche la collettiva ‘Galleria dell’Artigianato: Cromatismi’ promossa da Artex, che presenta 46 opere artigiane indagando il rapporto tra colore e materia. Nuova, infine, la sezione ‘Artigiani golosi’ che vede riunite alcune aziende dell’agroalimentare che fanno leva sull’artigianalità e sul legame con il territorio. Come sempre nel periodo della fiera ci sanno i laboratori di 5 cooperative sociali.