Attualità

FIRENZE - AL VIA ARTIGIANATO E PALAZZO AL GIARDINO CORSINI

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

31 esima edizione di Artigianato e Palazzo fino al 14 settembre al Giardino Corsini a firenze Quest’anno riunisce 100 ingegni creativi selezionati tra Italia ed Europa e ospita una mostra dedicata alla maison Bulgari. Si tratta di ‘Icone da indossare: quando l’accessorio diventa racconto’, una esposizione che propone una selezione nata da un processo manifatturiero meticoloso nel laboratorio Bulgari..
Nell’androne del palazzo la mostra ‘Macro’, curata dall’interior designer Cosimo Bonciani che ha voluto in mostra le opere di tredici artigiani realizzate su grande scala, per un progetto che vuol spingere i creativi oltre la propria comfort zone.
I 100 artigiani protagonisti della rassegna arrivano da Inghilterra, Germania, Francia, Danimarca, Belgio, Russia e Uzbekistan. Tra i progetti anche la collettiva ‘Galleria dell’Artigianato: Cromatismi’ promossa da Artex, che presenta 46 opere artigiane indagando il rapporto tra colore e materia. Nuova, infine, la sezione ‘Artigiani golosi’ che vede riunite alcune aziende dell’agroalimentare che fanno leva sull’artigianalità e sul legame con il territorio. Come sempre nel periodo della fiera ci sanno i laboratori di 5 cooperative sociali.

Articoli correlati

FIRENZE - PROGETTO OSPEDALE GREEN: LE FABBRICHE DELL’ARIA...

ROMA - Con l’intelligenza artificiale diagnosi e cure...

FIRENZE - ANCI PRESENTA DOCUMENTO AI CANDIDATI: LE...

LIVORNO - DOCENTI E PERSONALE ATA NELLA MORSA...

PISTOIA - UN TRIONFO DI LIRICA A BADIA...

MONTEMURLO (PO) - Gli alpini di Montemurlo festeggiano...

TOSCANA - MALTEMPO: ESTATI DI NUBIFRAGI. UVE E...

FIRENZE - LA VISITA DELLA VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE...

FIRENZE - GLI AIUTI DI UNICOOP PER GAZA...

ISOLA D'ELBA (LI) - NOCENTINI: “SITUAZIONE SULL’ISOLA TORNATA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia