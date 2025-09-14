FIRENZE - ARRIVA FESTINA LENTE L’ASSISTENTE VIRTUALE DEL COMUNE

Si chiama ‘FestinaLente’ la chatbot del Comune di Firenze per ottenere informazioni in modo veloce attraverso un assistente virtuale.

Si tratta di un progetto pilota disponibile, per ora, per informazioni di tipo anagrafico a partire dal cambio di residenza. Si va da domande più formali “Come trovare una badante” a messaggi che scriveremmo a un assistente in carne ed ossa tipo “non sopporto più mia mamma me ne voglio andare di casa”. Festina lente indirizzerà l’utente verso fornendogli tutte le informazioni necessarie, senza dover saltare da un ufficio all’altro per ottenerle. Ma che differenza c’è tra questa chat di intelligenza artificiale di tipo generativo e qualsiasi altra già sul mercato?

Si tratta di un’aggiunta al servizio (in 13 lingue) che però, specifica il Comune, non sostituirà le informazioni a voce dati dal personale del comune ad esempio dallo 055.055 (disponibile però solo in orario di lavoro e non 24 ore al giorno.

La realizzazione del progetto è stata affidata alla società in house del Comune, Firenza Smart