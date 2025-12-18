Attualità

VIAREGGIO - AUTORITA’ PORTUALE A LAVORO PER LA CANTIERISTICA

Una riorganizzazione degli spazi e delle attività. L’autorità portuale di Viareggio e’ al lavoro. Rimettere a sistema le banchine del porto e le zone che hanno perso funzionalità e che possono essere riqualificate. Le due parole chiave sono cantieristica e refitting letteralmente rimessa a nuovo. Si studia per nuovi capannoni, per trovare spazi sufficientemente grandi anche per le riparazioni degli armatori. In particolare parliamo della Darsena Nuova, tra pesca, nautica, refitting e diportismo. Poi il canale Burlamacca per la nautica minore. Spingere sull’associazionismo liberando il canale. Il piano regolatore del porto prevede anche un incastro con la città, da qui l’idea di nuovi parcheggi, probabilmente un multipiano in direzione Darsena Nuova. Per garantire una maggiore trasparenza l’autorità portuale ha emesso nei giorni scorsi un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse connesse alla redazione del nuovo piano regolatore portuale.

