FIRENZE - BLACK OUT A TORREGALLI: SEI ORE CON I GENERATORI DI EMERGENZA

L’ospedale di Torregalli è rimasto al buio per circa sei ore a causa della rottura di un tubo che ha provocato l’allagamento della centralina elettrica. L’entrata in funzione dei generatori di emergenza hanno scongiurato gravi danni e la terapia intensiva non è stata interessata dall’inconveniente ma i sindacati hanno denunciato uno stato di caos, con gli infermieri costretti a far luce con i telefonini e le batterie dei respiratori quasi esaurite al ritorno della corrente. Inoltre, spiegano, il giorno prima “l’aria condizionata nell’ala Vespucci era saltata” e non era la prima volta. In generale i sindacati puntano il dito verso la vetustà dell’intero ospedale. “Durante il black out le ambulanze sono state dirottate in altri ospedali e la chirurgia d’urgenza è stata sospesa – replica la Als – Ma tutti i problemi sono stati risolti senza dover trasferire i pazienti. Anche il sistema di condizionamento è tornato alla normalità.