FIRENZE - BORGO OGNISSANTI RINGRAZIA GLI OPERATORI DI ALIA

Chiara Valentini
L’Associazione di Borgo Ognissanti, una delle Vie che collega la zona delle Cascine al Centro storico, in una zona spesso al centro di cronache di “degrado”, segnala, controlla, protesta, anche in maniera dura. Ma, come spiega, il suo presidente, con un atteggiamento di cittadinanza attiva basato su quattro pilastri: sicurezza, pulizia, decoro e arredo urbano. In questo quadro si inserisce una iniziativa controcorrente che porta avanti ormai da 15 anni…ringraziare. In questo caso gli operatori ecologici. E la scintilla è scattata per puro caso con l’incontro con Maria Silvia. Da allora la “colazione per gli operatori di Alia” è diventata una consuetudine ma soprattutto è cambiato il rapporto tra loro e i commercianti della strada tanto che vengono chiamati “i nostri ragazzi”, ed è un circolo virtuoso che contagia tutti.

