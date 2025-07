FIRENZE - BUS TURISTICI: DISAGI IN VIALE ARIOSTO

Si fermano, dovrebbero stare solo 10 minuti ma le operazioni per far scendere i turisti si protraggono inevitabilmente per più tempo. Siamo in viale Ariosto a Firenze chi vive o lavora qui lamenta problemi per una zona già congestionata dal traffico.

Dal 1 luglio i pullman turistici sono stati spostati da lungarno Pecori Giraldi alle Cascine dove il problema maggiore per mezzi è immettersi in piazza Vittorio Veneto e non creare lunghe code.

Alcuni pullman decidono invece di fermarsi in viale Ariosto per far scendere i turisti. Oggi la situazione è tranquilla ma vi sono dei momenti soprattutto nel pomeriggio ci raccontano che arrivano diversi pullman e si fermano nello stesso luogo dove c’è anche la fermata dei bus di autolinee toscane.

Siamo poco prima di porta San Frediano. Un cartello dice sosta massima consentita 10 minuti. Contrassegni G, H, S, T». Ovvero le tipologie di autorizzazioni per hotel, scolaresche. Questa zona soffre già il traffico e spesso le strade sono bloccate per cui questi bus rischiano di far andare in tilt la strada.

E i veicoli, peraltro, devono affrontare la curva a gomito all’altezza di porta San Frediano, per poter rientrare verso viale Aleardi e viale Pratolini: una manovra non banale, che congestiona ancora di più la viabilità.