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CAMPI BISENZIO - CAMPI VUOLE LA TRAMVIA: PRESIDIO DAVANTI AL COMUNE

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Temono che la promessa non sarà mantenuta, la promessa di realizzare la tramvia che colleghi Firenze a Campi Bisenzio così alzano la voce i cittadini di Campi, area trafficata ma anche isolata, e scendono in piazza con un presidio. Proprio sotto la sede del Comune, in Piazza Dante, prendono per la giacchetta i politici,a prescindere dal colore e ricordano i tanti vantaggi che la tramvia può portare a Campi. E intanto mancano poche settimane al 20 giugno, termine per usufruire dei fondi del PNRR.

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