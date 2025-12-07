PISTOIA - CAMPIONATO ITALIANO DI DANZE LATINO AMERICANO

È in corso di svolgimento fino a domani al Palazzetto dello sport di Pistoia il campionato nazionale di danze latino-americane. Oltre 2000 i partecipanti a questo evento, che ha un forte impatto anche dal punto di vista turistico, molte strutture ricettive della provincia infatti hanno registrato il tutto esaurito, per i 3 giorni (6, 7 e 8 dicembre) della gara. Presenti preparatori atletici, familiari e personale dell’organizzazione.