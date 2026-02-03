VIAREGGIO - CARNEVALE VIAREGGIO PRIMO CORSO MASCHERATO

Baciato dal sole ha sfilato il primo dei sei corsi mascherati del Carnevale di Viareggio, giunto all’edizione 153. Dopo la cerimonia di apertura, che ha visto la presenza della Fanfara dell’Accademia navale di Livorno, lo scoppio dei tre colpi di cannone e l’avvio della sfilata tra l’entusiasmo dei tanti presenti. Sui carri satira politica, con i grandi personaggi della politica internazionale presi di mira, e poi i temi della pace e del rispetto dell’ambiente. Al via della manifestazione anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, il neo prefetto di Lucca Cristina Favilli, e il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci. Nell’occasione è stato ricordato il ‘dj del Carnevale’ Andrea Paci, recentemente scomparso. Al termine della sfilata lo spettacolo con i fuochi d’artificio musicali. I carri allegorici torneranno a sfilare sabato 7 febbraio, giovedì 12 (giovedì grasso), domenica 15, martedì 17 (martedì grasso) e sabato 21 febbraio. Ieri pomeriggio il concerto, sold out, al teatro Eden di Rita Pavone, voce della canzone del Carnevale viareggino 2026, “Nel febbraio di un mattino”, e vincitrice dell’Ondina d’oro, premio che le è stato consegnato ieri mattina dalla Fondazione Carnevale di Viareggio. Nell’occasione la Pavone ha anche improvvisato un ballo con Burlamacco, maschera principe della rassegna viareggina. Quella di quest’anno sarà un’edizione importante del Carnevale di Viareggio, perché ci saranno promozioni e retrocessioni dei carri, disegnando le future gerarchie del Carnevale, sarà poi l’ultimo dopo 10 anni della presidenza di Maria Lina Marcucci e del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, al quale è stato consegnato dalla Fondazione, a sorpresa, il “Burlamacco di Diamante”.