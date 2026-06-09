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Firenze - Confesercenti Toscana, Gronchi confermato presidente

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L’assemblea regionale elettiva di Confesercenti Toscana, riunita oggi nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ha confermato presidente Nico Gronchi, attuale numero uno nazionale. A lui il compito di continuare a traghettare l’associazione in un momento di grande trasformazione per il settore, stretto tra aumento dei costi sia energetici che immobiliari, concorrenza web e ricambio generazionale. Gronchi che indica come uscirne. L’associazione, che conta 30mila soci e presenta numeri in crescita, sarà diretta da Gianluca Naldoni che succede a Massimo Biagioni

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