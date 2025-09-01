Attualità

FIRENZE - Cubo nero: è polemica in consiglio comunale

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Il caso dell’ex teatro Comunale e del discusso cubo bianco e nero che svetta da corso Italia non è arrivato in consiglio comunale a Firenze. All’attacco l’opposizione che chiedeva un confronto politico. . Per protesta oggi l’opposizione si è presentata con delle borse nere in testa a mo di cubo e poi il centrodestra per protesta è uscito dall’aula. Mercoledi una commissione speciale analizzerà la correttezza di tutti i passaggi fatti dall’amministrazione comunale.

Articoli correlati

PISTOIA - ANNATA NERA PER L’OLIO PISTOIESE, RACCOLTA...

PRATO - Lotta allo sfruttamento, la nuova strategia...

LIVORNO - ELLY SCHLEIN ALLA FESTA DELL’UNITA’ ALL’ARDENZA

LIVORNO - ANCORA SPACCIO IN PIAZZA GARIBALDI, FUTURA...

LUCCA - LE FRAZIONI DI BORGO A MOZZANO...

TOSCANA - I GIGANTI VERDI DELLA TOSCANA: 165...

FIRENZE - AL VIA IL 2 SETTEMBRE COPULA...

PISTOIA - VERSO IL RESTAURO DELLA CHIESA DI...

FIRENZE - IL SITO SESSISTA: MIGLIAIA DI DENUNCE,...

PRATO - RISCHIO IDROGEOLOGICO, NUOVO SUMMIT DEL COMUNE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia