FIRENZE - FUNARO: “FERRAGOSTO IN CITTà INSIEME A CHI HA PIù BISOGNO”

Un ferragosto con chi ha più bisogno. E’ stata questa la scelta della Sindaca di Firenze Sara Funaro che questa mattina, accompagnata dal Presidente della Regione, si è recata all’ospedale di Torregalli per ringraziare i sanitari di turno in questo giorno di festa. La giornata è proseguita con un pranzo alla Casa della Carità, gestita dalla Caritas, che oltre alla mensa di quartiere, ospita una cinquantina di posti letto soprattutto per rifugiati, un centro diurno per i minori e un condominio solidale. Qui l’ha raggiunta il Vescovo di Firenze che ha sottolineato come questo sia un luogo che racchiude concetti di accoglienza, integrazione, carità è fedeltà al vangelo. E a proposito di Pace il pensiero del vescovo è anche alla tragedia umanitaria che si sta consumando a Gaza. Infine, Funaro, sempre accompagnata dall’assessore al welfare, si è recata al tradizionale appuntamento pomeridiano con gli anziani al centro del Quercione, nel parco delle Cascine. Un saluto a loro e a chi si impegna per combattere la solitudine.