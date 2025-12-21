BAGNO A RIPOLI (FI) - INAUGURATO IL PRIMO LOTTO DELLA VARIANTE DI GRASSINA

Dopo decenni di attesa, la Variante di Grassina diventa realtà. È stato inaugurato il primo lotto della nuova viabilità sulla SR 222 Chiantigiana, tra Ponte a Niccheri e la località Ghiacciaia, nel comune di Bagno a Ripoli. Un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra Firenze e il Chianti, pensata per alleggerire il traffico nei centri abitati e migliorare sicurezza e tempi di percorrenza. Un’opera che segna una svolta per tutta l’area sud-est del capoluogo.

Il primo lotto della Variante, realizzato dalla Città Metropolitana di Firenze con un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro, sarà aperto al traffico dalle 6.30 di domani. Un intervento che, pur insistendo su una strada regionale, è stato cofinanziato dalla Città Metropolitana per oltre 13 milioni di euro, a conferma della sua importanza strategica per il territorio.

All’inaugurazione, oltre alle istituzioni, era presente l’attore ripolese Sergio Forconi e centinaia di cittadini, che hanno potuto percorrere a piedi, in bici o di corsa il nuovo tracciato, trasformando l’apertura in una giornata di festa.

Intanto proseguono i lavori per il secondo lotto della Variante, avviati nell’agosto 2025, tra Capannuccia e Le Mortinete, per un costo di circa 13 milioni e mezzo di euro. Un tratto che completerà l’opera, con benefici attesi in termini di sicurezza, riduzione dei tempi di percorrenza, minori emissioni e, soprattutto, la definitiva liberazione dell’abitato di Grassina dal traffico di attraversamento.