MASSA CARRARA - ISPRA: A CARRARA E A MASSA AUMENTA IL CONSUMO DI SUOLO

Sono dati che fanno riflettere quelli presentati da Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’argomento in questione e’ il consumo di suolo, tema caldo in particolare nella zone delle Apuane, da sempre territorio di battaglia dí ambientalisti e imprenditori. Ebbene i dati che emergono parlano di un aumento del consumo del suolo tra il 2023 e il 2024 pari a 8,97 ettari di terreno vergine. Mentre a Massa se ne contano 4,26 e le nuove edificazioni non si fermano. Da contrappeso c’è il progetto della regione toscana che ha introdotto il piano urbanistico che ha l’obiettivo di consumare zero suolo promuovendo la rigenerazione urbana. Il faro a Carrara punta sulle cave. Sono anche queste ad essere interessate e a rientrare nei dati percentuali. Il comune di Bagnone, Casola in Lunigiana, Filattiera, Podenzana, Tresana e Zeri non registrano incrementi.