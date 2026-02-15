MASSA-CARRARA - MONTEREGGIO: L’ANTICO BORGO DEI LIBRAI

Attualità

Nelle prime ore della mattina Montereggio è avvolta da una leggera foschia, complice la fine dell’inverno e l’altitudine, 600 metri sul livello del mare. Arroccato sul crinale del Monte Carbone, questo piccolo borgo nel comune di Mulazzo, nel cuore della Lunigiana, racconta una storia fatta di innumerevoli libri. E’ per questo che negli anni immerso tra castagni secolari e antichi terrazzamenti si è fregiato del titolo del paese dei librai. Tra l’ottocento e il novecento, la fame e il riscatto sociale degli abitanti li portò a muoversi come ambulanti in tutta Italia vendendo libri. Le vie e le piazze del borgo sono intitolate a grandi case editrici, ed è proprio nella vicina Pontremoli che nacque l’idea del Premio Bancarella. Un paese che in inverno conta circa 40 anime, riunite nell’unico bar della piazza centrale. Ma il clima cambia e si riempie di turisti e di molti bambini con il Cantamaggio.

