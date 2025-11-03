Empoli (fi) - Morto Loriano Bagnoli, patron Sammontana

All’età di 86 anni è morto Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria nel secondo dopoguerra a Empoli (Firenze), fu il fondatore dell’azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio, trasformando l’attività artigianale del padre in un colosso dei gelati. “Un pezzo di Empoli ci lascia. Un pezzo della Empoli industriosa, che nel dopoguerra ha spostato le macerie e ha costruito con sapienza e pazienza. Con i suoi fratelli Renzo e Sergio ha costruito una realtà leader del settore, che ha portato il nome di questa città nel mondo”. Con queste parole il sindaco di Empoli (Firenze) Alessio Mantellassi esprime il suo cordoglio per la morte di Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. “Per anni Loriano – scrive il primo cittadino in una nota – ha guidato l’azienda da presidente con visione e saldezza tenendo in modo particolare al rapporto con i lavoratori. Ha saputo crescere anche una nuova generazione che fosse pronta a cogliere le sfide aziendali, come poi lo si è dimostrata, e come lo sta dimostrando con grandi scelte e grandi innovazioni”.