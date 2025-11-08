VIAREGGIO - OMICIDIO IN DARSENA, VIA AL PROCESSO DAL PINO

E’ iniziato ieri il processo in corte d’Assise che vede Cinzia dal Pino, imprenditrice viareggina, accusata di omicidio volontario aggravato. La donna a bordo del proprio suv ha investito più volte Noureddine Mezgui di 52 anni, dopo che le aveva secondo la ricostruzione fornita dalla donna rubato la borsetta. Una cena con amici e poi l’arrivo della polizia. La donna si trova ancora ai domiciliari. L’8 settembre del 2024 la dal Pino e’ salita sul suv, dalle telecamere si vede il momento in cui il marocchino viene investito. E’ quasi la mezzanotte in Darsena a Viareggio. Più volte la dal Pino ha riferito di essere stata minacciata con un coltello, arma che non è mai stata trovata. Di fronte all’accusa di un investimento quadruplo, la difesa chiederà la modifica del capo d’imputazione. Bisognerà tenere di conto del quadro psicologico in cui la vicenda è avvenuta, dicono. Attraverso gli avvocati la famiglia di Mezgui si dice fiduciosa verso il lavoro della procura.