FIRENZE - PEGASO A JOVANOTTI: “GOVERNI SI MOBILITINO PER GAZA”

“Buon vento alla Flotilla”, ha augurato Jovanotti agli oltre 300 volontari che su imbarcazioni private si stanno dirigendo con tonnellate di aiuti verso Gaza. L’occasione era la consegna da parte del presidente Giani del Pegaso, d’oro, massimo riconoscimento della Regione Toscana. Lo scorso luglio era stato oggetto di numerose critiche per essersi espresso a favore della pace senza prendere una posizione netta. Gli chiediamo allora se il Governo Netanyahu sia da condannare: “è scontato” risponde. Non sarà però a Firenze sul palco del concerto “Sos Palestina!”, organizzato da Piero Pelù per la raccolta fondi per aiuti umanitari. Quanto al Pegaso, Jovanotti ha sottolineato quanto percepisca l’importanza di un simile riconoscimento. Si è commosso nel dedicarlo alla moglie Francesca, di Cortona anche lei (rappresenta le mie radici, ha sottolineato) e soprattutto nel ricordare i suoi genitori che non ci sono più (il mio babbo, cortonese doc, sarebbe stato così contento). “Il Pegaso d’oro è simbolo di riconoscimento ai grandi Toscani e Jovanotti è un grande toscano” ha detto il presidente Giani nel presentarlo. E c’è anche un progetto, futuro, su un altro grande toscano: Amerigo Vespucci. “Alla fine del tuo secondo mandato facciamo un podcast” gli ha suggerito Jovanotti a mo’ di augurio per la rielezione.